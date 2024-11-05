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За кожен гол, забитий в Чемпіонаті УПЛ, VBET Foundation акумулюватиме 5000 гривень на відновлення спортивної інфраструктури ДЮСШ-21

VBET Foundation, Українська Прем’єр-Ліга та Українська асоціація футболу оголошують старт масштабного благодійного проекту "Сила Голу", мета якого — реконструкція спортивної інфраструктури в одному з найбільш віддалених районів Києва — мікрорайоні ДВРЗ. Ініціатива передбачає відновлення стадіону "Дніпровець", який колись був осередком спортивного життя індустріального мікрорайону та вже десятиліттями не отримував належного догляду.

Проект передбачає, що за кожен гол, забитий в Чемпіонаті УПЛ, VBET Foundation акумулюватиме 5000 гривень на відновлення спортивної інфраструктури ДЮСШ-21. Зі своєї сторони УАФ допоможе школі футбольним інвентарем. Мета — створити комфортні умови для занять спортом, організації дитячих турнірів, підтримки талановитих юних спортсменів і популяризації дитячо-юнацького футболу в Україні.

За 12 турів Чемпіонату УПЛ сезону 2024/25 було забито 218 голів та накопичено 1 090 000 грн.

Відновлення ДЮСШ-21: нове життя для спортивної школи

Дитячо-юнацька спортивна школа №21 на ДВРЗ — це заклад із багаторічною історією та багатьма досягненнями, на різних відділеннях займаються сотні юних жителів віддаленого мікрорайону. Але інфраструктура ДЮСШ-21 зараз, на жаль, перебуває в аварійному стані.

Це масштабне інфраструктурне питання, вирішення якого створить унікальну можливість для місцевої громади займатися спортом та підтримувати здоровий спосіб життя, організовувати турніри та впроваджувати програми підготовки для найталановитіших дітей.

Актуальність проекту під час війни

За останні місяці в Дніпровському районі, зокрема в ДВРЗ, оселилася значна кількість внутрішньо переміщених осіб, в тому числі дітей, які постраждали від війни. Спортивна інфраструктура може стати для них своєрідним острівцем стабільності та розвитку. Спорт не лише допомагає підтримувати фізичне здоров’я, а й сприяє психологічному відновленню та соціальній інтеграції.

Інвестиції у майбутнє покоління

Реконструкція стадіону ДЮСШ-21 є не просто інвестицією в інфраструктуру, а внеском у здорове та конкурентоспроможне майбутнє покоління. Модернізація дозволить створити умови для занять різними видами спорту, а також сприятиме вихованню сильних та здорових юних громадян України.