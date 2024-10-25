Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У неділю, 27 жовтня, відбудеться центральний матч 11 туру української Прем'єр-ліги, в якому київське Динамо прийме донецький Шахтар.

Українське "класичне" пройде на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського в Києві, а старт поєдинку заплановано на 18:00.

За версією букмекерів, невеликим фаворитом протистояння буде команда Маріно Пушича. Так, на перемогу Шахтаря можна поставити з коефіцієнтом 2.58, тоді як потенційний успіх Динамо оцінюється показником 2.66. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.45.

Тож на що ставити?

Пропонуємо вам поставити на те, що у матчі буде забито три м'ячі або менше з коефіцієнтом 1.52.

Також можна поставити на те, що "Динамо виграє або буде зафіксовано нічию" з таким самим коефіцієнтом 1.52.

Можна й ризикнути, поставивши на те, що "Динамо заб'є, але матч виграє Шахтар" з коефіцієнтом 4.65.

Слідкувати за текстовою онлайн-трансляцією матчу Динамо — Шахтар можна буде на Football.ua.