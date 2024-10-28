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Football.ua анонсує найбільш інтригуючі поєдинки цього тижня.

На початку останнього тижня жовтня клубного футболу розмова триватиме про, переважно, кубкові протистояння, проте знайшлись і такі країни, які в ці дні проведуть чергові тури національних першостей. А вже вихідними повертатимемось до звичного ритму й підготуємось до чергової серії гучних протистоянь.

Мілан — Наполі

Вівторок, 29 жовтня, 21:45. Стадіон Сан-Сіро (Мілан, Італія)

Антоніо Конте прибув до Неаполі за гучними перемогами, і судячи з того, як Наполі розпочав цей сезон Серії A, італійський фахівець добре розуміє, як привести команду до бажаного успіху. У будь-якому випадку, "Партенопеї" очолюють турніру таблицю наразі й уже мають чотири очки переваги над міланським Інтером, що є доволі переконливою заявою само по собі.

Але цього разу Наполі гратиме проти іншого клубу з Мілану, "червоно-чорного", який своїх фанатів помітно розчарував на старті сезону що на внутрішній арені, що в Лізі чемпіонів, тож наразі потрохи намагається надолужувати. Паулу Фонсеку вже "звільняли", але після перемоги в дербі над Інтером (2:1) у португальця з’явився імунітет наче після щеплення, і наразі йому навіть можуть пробачити "випадкову" поразку від Фіорентини (1:2). Але, якщо амбіції існують, то про них треба говорити вголос.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Мілан. Коефіцієнт на перемогу команди Паулу Фонсеки становить 2,41, імовірність нічиєї оцінюється в 3,55, а успіх Наполі — у 2,98.

Боруссія Дортмунд — РБ Лейпциг

Субота, 2 листопада, 19:30. Стадіон Зігналь-Ідуна-Парк (Дортмунд, Німеччина)

У німецькій Бундеслізі все потрохи повертається на свої місця, але мюнхенська Баварія ще не забезпечила собі відрив від переслідувачів у турнірній таблиці. Зокрема, на конкуренції в боротьбі за срібну салатницю претендує РБ Лейпциг, який під орудою Марко Розе непогано розпочав сезон на внутрішній арені. Чого не скажеш про Лігу чемпіонів УЄФА — там у "Червоних биків" суцільні поразки.

Але цього разу йтиметься саме про Бундеслігу й гратиме РБ Лейпциг у Дортмунді, представники якого, можливо, і хотіли б долучитись до чемпіонських перегонів, але коли твої результати нагадують шахову дошку з перемог та поразок, то про вискі місця в таблиці ніхто вже не говорить. І тут цікаво, як боротиметься Боруссія з наслідками болючої поразки від Реала (2:5), бо гра на виїзді проти Аугсбурга вже була програна минулими вихідними (1:2), і наступна поразка вже може поставити питання про розташування команди поблизу до зони єврокубків.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Боруссія Д. Коефіцієнт на перемогу команди Нурі Шахіна становить 2,31, імовірність нічиєї оцінюється в 3,86, а успіх РБ Лейпциг — у 2,92.

Манчестер Юнайтед — Челсі

Неділя, 3 листопада, 18:30. Стадіон Олд Траффорд (Манчестер, Англія)

Якщо взяти період початку XXI століття, то ця афіша була б дуже гучною. Вона й зараз виглядає доволі цікаво, насправді, але вже позбавлена будь-якого присмаку боротьби бодай за щось, окрім престижу. У першу чергу, через виступи Манчестер Юнайтед у цьому сезоні, бо з 14 місця в турнірній таблиці якось погано видніється боротьба за місця в Лізі чемпіонів, яку обіцяв Ерік тен Гаг. Але його вже встигли звільнити, доки готувався цей матеріал.

Колектив Енцо Марески тим часом продовжує шукати себе під орудою аргентинського фахівця, і судячи з результатів у чемпіонаті, то справи в "синіх" ідуть навіть дуже непогано. Позаяк, вони перебувають на межі від тої самої зони Ліги чемпіонів, але щоб зайти всередину, треба все ж таки обігравати прямих конкурентів. Не вийшло це зробити проти Ліверпуля (1:2) та Манчестер Сіті (0:2) з перших спроб, тоді як матчі проти Арсеналу та Астон Вілли відбудуться вже незабаром. Але Челсі точно не треба квапитись, бо кубкова гра проти Ньюкасла на виїзді може забрати більше сил та емоцій, аніж Лестер вихопить на Олд Траффорд у "Червоних дияволів".

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Челсі. Коефіцієнт на перемогу команди Енцо Марески становить 2,53, імовірність нічиєї оцінюється в 3,82, а успіх Манчестер Юнайтед — у 2,62.