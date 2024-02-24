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Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У матчі двадцять шостого туру іспанської Ла Ліги каталонська Жирона на своєму полі прийматиме мадридський Райо Вальєкано.

За версією букмекерів, фаворитом цього протистояння є команда Мічела. Так, на перемогу Жирони можна поставити з коефіцієнтом 1.65, тоді як успіх Райо Вальєкано оцінений показником 5.40.

Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.20.

Тож на що ставити?

Найочевиднішим варіантом буде ставка "Перемога Жирони" з коефіцієнтом 1.65, бо відступати вже просто нікуди.

Також можна поставити на те, що каталонці виграють за кількістю кутових. Коефіцієнт на -1.5 — 1.70.

Окрім цього є цікава ставка на гол Артема Добвика, який чогось давно не відзначався. Такий варіант оцінили в 1.85.

Нагадаємо, матч Жирона — Райо Вальєкано відбудеться у понеділок, 26 лютого, о 22:00 за київським часом.