Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках сьомого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 ПСЖ прийматиме Манчестер Сіті.

Матч відбудеться в середу, 22 січня, на стадіоні Парк де Пренс у Парижі. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Луїса Енріке. Так, на перемогу ПСЖ можна поставити з коефіцієнтом 2.48, тоді як потенційний успіх Манчестер Сіті оцінюється показником 2.70. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.80.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Діапазон голів: 2-3", представлений показником 1.97.

Коефіцієнтом 3.95 оцінена ймовірність нічийного результату з тоталом менше 4,5.

Також пропонуємо розглянути сценарій із взяттям воріт у виконанні Ерлінга Голанда. На нього можна поставити з показником 2.10.