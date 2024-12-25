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Football.ua розповідає про головних претендентів на місце головного тренера "містян".

Манчестер Сіті наприкінці 2024 року пережив найгірший період у своїй сумісній разом з Пепом Гвардіолою історії.

Божевільна кількість поразок не могла проминути без слухів про те, що іспанський тренер покине команду і йому вже почали підбирати заміну.

Букмекери виділяють двох спеціалістів, яких бачать фаворитами на це місце. Це головний тренер Жирони Мічел, який провів крутий минулий сезон, та легенда Ліверпуля і наставник леверкузенського Байєра Хабі Алонсо, що провів феноменальний минулий сезон.

Крім того, високими вважають шанси і колишнього капітана Сіті – Венсана Компані, який нині працює у Баварії. Розглядають навіть варіанти з поверненням до Англії Роберто Де Дзербі та поверненням до роботи взагалі Зінедіна Зідана.

Загалом варіантів божевільна кількість і вгадати тут буде дуже важко.

Приблизно рівними називають шанси і таких спеціалістів як Юліана Нагельсманна, Хаві, Стефано Піолі, Мікеля Артети та навіть Рубена Аморіма.

Також згадуються імена тренер Борнмута Андоні Іраоли, наставника Челсі Енцо Марески, італійських ветеранів Антоніо Конте, Макса Аллегрі та Джанп'єрро Гасперіні.