Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 21-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/2025 Арсенал прийматиме Тоттенгем.

Матч відбудеться в середу, 15 січня, на Емірейтс Стедіум у Лондоні. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу можна поставити з коефіцієнтом 1.48, тоді як потенційний успіх Тоттенгема оцінюється показником 6.40. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.90.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Обидві команди заб'ють: так і тотал менше 4,5", представлений показником 2.49.

Коефіцієнтом 2.55 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Кая Гаверца.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Перемога Арсеналу й тотал більше 2,5". На нього можна поставити з показником 1.94.