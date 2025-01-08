Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках півфіналу Суперкубка Іспанії-2025 Атлетік зустрінеться з Барселоною.

Матч відбудеться в середу, 8 січня, на стадіоні Кінг Абдулла Спортс Сіті в Джидді, Саудівська Аравія. Початок — о 21:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Гансі Фліка. Так, на перемогу Барселони можна поставити з коефіцієнтом 1.91, тоді як потенційний успіх Атлетіка оцінюється показником 4.35. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.95.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Перемога Барселони в один гол або нічия (осн. час)", представлений показником 1.92.

Коефіцієнтом 2.20 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Роберта Левандовські.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Барселона не програє і тотал більше 2,5". На нього можна поставити з показником 2.11.