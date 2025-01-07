Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках півфіналу Кубка англійської ліги-2024/25 Тоттенгем прийматиме Ліверпуль у Лондоні.

Матч відбудеться в середу, 8 січня, на Тоттенгем Готспур Стедіум. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Арне Слота. Так, на перемогу Ліверпуля можна поставити з коефіцієнтом 1.73, тоді як потенційний успіх Тоттенгема оцінюється показником 4.10. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.55.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Діапазон голів: 2-3", представлений показником 2.32.

Коефіцієнтом 1.85 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Мохамеда Салаха.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Обидві команди заб'ють: так і тотал більше 3,5". На нього можна поставити з показником 1.88.