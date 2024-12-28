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Football.ua розповідає, де експерти очікують побачити Маркуса Рашфорда.

Схоже, що Маркусу Рашфорду буде вкрай важко стати важливою частиною Манчестер Юнайтед за Рубена Аморіма. Португалець виключив нападника з заявки на дербі й з того моменту Маркус не виходив на поле. Натомість Рашфорд вийшов в пресу та заявив, що готовий до нового виклику. Розповідаємо, де нападник може продовжити кар'єру.

Враховуючи велику зарплатню Рашфорда, коло реальних претендентів обмежене. На першому місці в цьому рейтингу йде ПСЖ. Поставити на перехід Маркуса в французький гранд можна з коефіцієнтом 4,5. Де ще є гроші? В Саудівській Аравії. На перехід туди пропонується показник 7.

На те, що Рашфорд залишиться в АПЛ можна поставити з коефіцієнтами 11, 15, 21 та 26 — на трансфер у Арсенал, Челсі, Тоттенгем та Ньюкасл відповідно. Ще один варіант — перехід в Барселону, на це можна поставити з показником 12. Не зрозуміло, коли Рашфорда зможуть заявити, але розглядається й таке.

Також є цікавий варіант з трансфером в МЛС — успішний прогноз на це примножить суму вашої ставки у 26 разів.

Пишіть свої думки в коментарях щодо того, куди перейде Маркус Рашфорд.