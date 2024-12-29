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Football.ua розповідає про можливі шляхи продовження кар'єри шведського нападника.

Форвард лісабонського Спортингу Віктор Дьокереш є ласим шматочком майже для всіх європейських топ-клубів. Тому вже в січневе трансферне вікно швед може перейти в нову команду. Розповідаємо вам, хто є головним претендентом на гравця, який забив 27 голів та віддав 5 асистів у 26 матчах цього сезону.

Букмекери вважають, що найбільш ймовірним трансфером є возз'єднання Гьокереша з Рубеном Аморімом в Манчестер Юнайтед — на це пропонується коефіцієнт 5. Ще одним претедентом на шведа є Арсенал — на те, що Дьокереш стане "каноніром" можна поставити з показником 13.

Також вважається, що Дьокереш може стати одноклубником Гаррі Кейна та Ерлінга Голанда. Важко уявити, що він погодиться на такий перехід, але коефіцієнт на це — 17. Такий самий показник пропонується на трансфер в Тоттенгем. Виграти конкуренцію в Домініка Соланке буде легше.

Очікуєте, що Дьокереш перебереться в Ліверпуль? Це примножить суму вашої ставки у 19 разів. Ще один варіант — Барселона з коефіцієнтом 21.

Втім, найбільш очікуваним є те, що Дьокереш залишиться в Спортингу — на це пропонується показник 1.4.

Пишіть свої думки в коментарях щодо того, куди перейде Віктор Дьокереш.