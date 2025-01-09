Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках півфіналу Суперкубка Іспанії-2025 мадридський Реал зустрінеться з Мальоркою.

Матч відбудеться в четвер, 9 січня, на стадіоні Кінг Абдулла Спортс Сіті в Джидді, Саудівська Аравія. Початок — о 21:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Карло Анчелотті. Так, на перемогу Реала можна поставити з коефіцієнтом 1.41, тоді як потенційний успіх Мальорки оцінюється показником 7.70. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.95.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Перемога Реала з тоталом більше 2,5 (осн. час)", представлений показником 1.97.

Коефіцієнтом 2.20 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Джуда Беллінгема.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Індивідуальний тотал Мальорки: менше 0,5". На нього можна поставити з показником 2.17.