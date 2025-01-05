Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках двадцятого туру англійської Прем’єр-ліги відбудеться матч між Ліверпулем та Манчестер Юнайтед.

Поєдинок відбудеться 5 січня в Ліверпулі на стадіоні Енфілд. Початок — о 18:30.

За версією букмекерів, фаворитом протистояння є команда Арне Слота. Так, на перемогу Ліверпуля можна поставити з коефіцієнтом 1.42, тоді як потенційний успіх Манчестер Юнайтед оцінюється показником 6.90. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 5.20.

Тож на що ставити?

Пропонуємо вам поставити на те, що Ліверпуль прагнутиме зручної переваги з ІТБ 1.5 з коефіцієнтом 2.04.

Також можна поставити на те, що Манчестер Юнайтед поступатиметься за кутовими з коефіцієнтом 1.17.

Можна ризикнути поставити, що нападник Ліверпуля Мохамед Салах заб’є гол у цій зустрічі. На це дається коефіцієнт 1.80.