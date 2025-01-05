Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Ліверпуль — Манчестер Юнайтед, Getty Images
05 січня 2025, 13:59
У рамках двадцятого туру англійської Прем’єр-ліги відбудеться матч між Ліверпулем та Манчестер Юнайтед.
Поєдинок відбудеться 5 січня в Ліверпулі на стадіоні Енфілд. Початок — о 18:30.
За версією букмекерів, фаворитом протистояння є команда Арне Слота. Так, на перемогу Ліверпуля можна поставити з коефіцієнтом 1.42, тоді як потенційний успіх Манчестер Юнайтед оцінюється показником 6.90. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 5.20.
Тож на що ставити?
Пропонуємо вам поставити на те, що Ліверпуль прагнутиме зручної переваги з ІТБ 1.5 з коефіцієнтом 2.04.
Також можна поставити на те, що Манчестер Юнайтед поступатиметься за кутовими з коефіцієнтом 1.17.
Можна ризикнути поставити, що нападник Ліверпуля Мохамед Салах заб’є гол у цій зустрічі. На це дається коефіцієнт 1.80.