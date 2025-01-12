Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Реал Мадрид — Барселона, Getty Images
12 січня 2025, 00:35
У рамках фіналу Суперкубка Іспанії-2025 мадридський Реал зустрінеться з Барселоною.
Матч відбудеться в неділю, 12 січня, на стадіоні Кінг Абдулла Спортс Сіті в Джидді, Саудівська Аравія. Початок — о 21:00 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Карло Анчелотті. Так, на перемогу Реала можна поставити з коефіцієнтом 2.49, тоді як потенційний успіх Барселони оцінюється показником 2.69. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.80.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Обидві заб'ють: так і тотал менше 4,5", представлений показником 2.13.
Коефіцієнтом 3.20 оцінена ймовірність отримання червоної картки одним із гравців.
Також пропонуємо розглянути сценарій із взяттям воріт у виконанні Кіліана Мбаппе. На нього можна поставити з показником 2.00, тоді як на гол Роберта Левандовські — з коефіцієнтом 2.30.