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Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках фіналу Суперкубка Іспанії-2025 мадридський Реал зустрінеться з Барселоною.

Матч відбудеться в неділю, 12 січня, на стадіоні Кінг Абдулла Спортс Сіті в Джидді, Саудівська Аравія. Початок — о 21:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Карло Анчелотті. Так, на перемогу Реала можна поставити з коефіцієнтом 2.49, тоді як потенційний успіх Барселони оцінюється показником 2.69. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.80.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Обидві заб'ють: так і тотал менше 4,5", представлений показником 2.13.

Коефіцієнтом 3.20 оцінена ймовірність отримання червоної картки одним із гравців.

Також пропонуємо розглянути сценарій із взяттям воріт у виконанні Кіліана Мбаппе. На нього можна поставити з показником 2.00, тоді як на гол Роберта Левандовські — з коефіцієнтом 2.30.