Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 1/32 фіналу Кубка Англії-2024/2025 Арсенал прийматиме Манчестер Юнайтед.

Матч відбудеться в неділю, 12 січня, на Емірейтс Стедіум у Лондоні. Початок — о 17:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу можна поставити з коефіцієнтом 1.81, тоді як потенційний успіх Манчестер Юнайтед оцінюється показником 5.10. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.90.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Діапазон голів: 2-3", представлений показником 1.87.

Коефіцієнтом 3.00 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Габріела Жезуса.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Перемога Арсеналу в один гол або нічия (основний час)". На нього можна поставити з показником 1.88.