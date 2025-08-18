Бразилия

На заміну Клеберу Шав’єру клуб розглядає кандидатуру Хорхе Сампаолі.

Бразильський Сантос оголосив про відставку головного тренера Клебера Шав’єра після розгромної поразки від Васко да Гама з рахунком 0:6 у домашньому матчі чемпіонату Бразилії. Для Неймара, який виступає за команду, цей матч став найболючішою поразкою у кар’єрі.

Шав’єр пропрацював у клубі 15 матчів, здобувши п'ять перемог, чотири нічиї та зазнавши шести поразок.

За інформацією Globo Esporte, головним кандидатом на пост нового наставника Сантоса є колишній тренер збірної Аргентини Хорхе Сампаолі.

Клуб наразі розглядає його кандидатуру для стабілізації команди після нищівної поразки.