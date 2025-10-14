Бразилия

Італієць поділився амбіціями зі збірною Бразилії.

Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті висловився про стиль гри команди та шанси на успіх на чемпіонаті світу-2026.

"Бразильські гравці мають якості для красивого футболу, але важливо розуміти, що це означає. Їхня індивідуальна майстерність поєднується з командною роботою та рухом без м’яча, що є ключовим у сучасному футболі", — зазначив італійський фахівець в інтерв’ю Reuters.

Анчелотті наголосив, що його мета — вивести збірну Бразилії на максимальний рівень і здобути перемогу на Мундіалі.

"Жоден іноземний тренер ще не вигравав чемпіонат світу, але в житті все буває вперше", — додав він, демонструючи впевненість у прориві.

Чемпіонат світу відбудеться влітку 2026 року в США, Канаді та Мексиці. Бразилія під керівництвом Анчелотті прагне повернути собі титул, востаннє здобутий у 2002 році.

Раніше повідомлялося, що Анчелотті допускає повернення Тіаго Сілви до збірної Бразилії.