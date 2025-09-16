Бразилия

Тренер не зважає на вік, посилаючись на приклади Модрича та Мальдіні.

Карло Анчелотті висловив думку, що Тіаго Сілва може повернутися до збірної Бразилії. Захиснику Флуміненсе у вересні виповниться 41 рік, і він не грав за національну команду з 2022 року.

"Я добре його знаю. При мені він виступав і в Мілані, і в ПСЖ. Нещодавно ми з ним спілкувалися", — зазначив головний тренер бразильців.

Приймаючи рішення про виклик гравця, Анчелотті не бере до уваги вік. "Якщо Тіаго Сілва буде кращим за когось іншого, проблем немає. У минулому сезоні одним із найкращих у Реалі був Модрич, якому виповнилося 40 (9 вересня цього року).

У 2007 році я виграв Лігу чемпіонів із Міланом, де капітаном був 40-річний Мальдіні (38 повних років на момент фіналу)", — додав він.

Такий підхід підкреслює віру тренера в досвід і форму ветеранів, а приклад Сілви може надихнути інших гравців його віку.