Бразилия

Керівництво чинного володаря Копа Лібертадорес підтвердило довіру наставнику, який уже привів команду до низки трофеїв.

Бразильський Фламенгу офіційно оголосив про продовження контракту з головним тренером Філіпе Луїсом. Нова угода розрахована до кінця грудня 2027 року та повністю відповідає стратегічному баченню клубу й амбіціям наставника.

40-річний фахівець очолює команду з вересня 2024 року і за цей час досяг вагомих результатів. Під його керівництвом Фламенгу провів 88 матчів у всіх турнірах, здобувши 57 перемог, зігравши 20 разів унічию та зазнавши 11 поразок.

За період роботи Луїса клуб зумів виграти чемпіонат Бразилії, Кубок Бразилії та Копа Лібертадорес, закріпивши статус одного з найсильніших колективів Південної Америки. Продовження контракту свідчить про стабільність і довіру між тренерським штабом та керівництвом клубу.