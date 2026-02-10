Інше

Бразильська зірка, що нині виступає за рідний Сантос, надіслав комплект ексклюзивних футболок.

Колишній партнер Ліонеля Мессі по Барселоні та ПСЖ Неймар, який нещодавно повернувся до бразильського Сантоса, зробив пам'ятний подарунок аргентинцю та його родині. У соціальних мережах з'явилося фото, на якому Ліонель Мессі позує разом зі своїми синами — Тьяго та Матео.

Всі тримають у руках нові футболки Сантоса з легендарним 10-м номером та власними іменами на спині. Клуб Сантос опублікував це фото з підписом: "Від Принца — Генію (маючи на увазі прізвисько Неймара в клубі та статус Мессі у світовому футболі).

Цей жест став ще одним підтвердженням міцної дружби між футболістами, яка зберігається попри те, що вони зараз грають на різних континентах — Мессі підкорює МЛС з Інтер Маямі, а Неймар повернувся до витоків у Бразилії. Варто зазначити, що 10-й номер у Сантосі має сакральне значення, адже під ним виступав Король футболу Пеле, а згодом і сам Неймар.

Нагадаємо, нещодавно бразилець продовжив контракт з клубом до кінця 2026 року.