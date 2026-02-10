Бразильська зірка, що нині виступає за рідний Сантос, надіслав комплект ексклюзивних футболок.
Фото ФК Сантос
10 лютого 2026, 21:45
Колишній партнер Ліонеля Мессі по Барселоні та ПСЖ Неймар, який нещодавно повернувся до бразильського Сантоса, зробив пам'ятний подарунок аргентинцю та його родині. У соціальних мережах з'явилося фото, на якому Ліонель Мессі позує разом зі своїми синами — Тьяго та Матео.
Всі тримають у руках нові футболки Сантоса з легендарним 10-м номером та власними іменами на спині. Клуб Сантос опублікував це фото з підписом: "Від Принца — Генію (маючи на увазі прізвисько Неймара в клубі та статус Мессі у світовому футболі).
Цей жест став ще одним підтвердженням міцної дружби між футболістами, яка зберігається попри те, що вони зараз грають на різних континентах — Мессі підкорює МЛС з Інтер Маямі, а Неймар повернувся до витоків у Бразилії. Варто зазначити, що 10-й номер у Сантосі має сакральне значення, адже під ним виступав Король футболу Пеле, а згодом і сам Неймар.
Нагадаємо, нещодавно бразилець продовжив контракт з клубом до кінця 2026 року.