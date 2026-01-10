Інше

Нідерландський форвард увійшов в останні шість місяців контракту з бразильським клубом.

Нападник Корінтіанса Мемфіс Депай увійшов в останні шість місяців свого чинного контракту з бразильським клубом.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, Корінтіанс наразі не звертався до 31-річного футболіста з пропозицією щодо нового контракту.

Президент клубу Марсело Пас підтвердив, що перемовини можуть розпочатися пізніше. За його словами, до Депая звернуться "у правильний момент".

Сам нідерландець на цьому етапі не ухвалює жодних рішень і зберігає всі варіанти продовження кар’єри відкритими.

У 2025 році Мемфіс Депай провів 51 матч у всіх турнірах, забив 12 голів і віддав 10 результативних передач, отримавши 7 жовтих карток. Загальний ігровий час нападника склав 3599 хвилин.

