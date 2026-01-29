Ліга чемпіонів

Керманич Реала прокоментував поразку від Бенфіки.

У заключному турі Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Реал поступився на полі лісабонської Бенфіки.

Бенфіка — Реал Мадрид 4:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "галактікос" Альваро Арбелоа прокоментував виступ власної команди.

"Ми знали, проти якого суперника будемо грати й наскільки це буде складно. Але поразка все одно нас приголомшила. Багато чого бракувало. Ми дуже далекі від того рівня, на якому здатні грати.

Арбітр? Побачивши гру моєї команди, за яку я несу відповідальність, я волію це не коментувати.

Я не шкодую про жодну зі своїх попередніх заяв — це те, у що я вірю у футболі. Якщо висновок після гри такий, що ми програли, тільки тому що нападники не бігали, то я з ним категорично не згоден.

Ми були далекі від того, де хочемо бути, від того, щоб відповідати вимогам суперника, атмосфері цього стадіону, тому, що було поставлено на карту. Ми не змогли виступити на найкращому рівні впродовж усіх 90 хвилин.

Ми знали, що повинні наполегливо працювати, і ми усвідомлюємо, що ще багато чого потрібно зробити. Ми повинні дивитись уперед. Щоб виграти подібні матчі, потрібно багато чого добре робити впродовж 90 хвилин.

Це не перший раз, коли воротар суперників забиває у ворота моєї команди. Вони мали ризикнути, у нас залишилось дев'ять гравців, і ми також мали забивати до цього. Вони ризикнули і перемогли.

Я не був здивований грою Бенфіки. Я вже казав це вчора: вимоги до матчу мали бути надзвичайно високими з нашого боку. Я розумів рівень суперника та їхнього тренера. Я сказав про це гравцям.

Але я не зміг змусити гравців грати на бажаному рівні. Якщо команда не грає на цьому рівні, відповідальність завжди моя. Я не зміг змусити їх підійти до матчу так, як я хотів.

Я несу відповідальність за цю поразку, як і проти Альбасете. Я відчуваю повну відповідальність, коли справи йдуть не так добре. Але нас не вибили з Ліги чемпіонів сьогодні, у нас просто з’явилось на два матчі більше в розкладі. І ми зіграємо ці два матчі.

Нам бракувало багато чого. Багато чого. Це був матч Ліги чемпіонів проти суперника, який боровся за життя перед домашньою публікою. Вони грали з належною інтенсивністю, дуже добре атакували. Причина для поразки точно не одна — нам бракувало багато чого, щоб перемогти Бенфіку сьогодні", — заявив іспанський фахівець.

У підсумку мадридський Реал здобув 15 залікових балів та посів дев’яту сходинку в турнірній таблиці, тож гратиме в попередньому раунді плей-оф.