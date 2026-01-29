Ліга чемпіонів

Керманич Бенфіки пояснив бурхливе святкування виходу в плей-оф після історичного гола Трубіна.

Зірковий наставник лісабонської Бенфіки Жозе Моурінью приніс вибачення головному тренеру мадридського Реала Альваро Арбелоа. Причиною стало занадто емоційне святкування перемоги в домашньому матчі загального етапу Ліги чемпіонів.

Бенфіка — Реал Мадрид 4:2 Відео голів та огляд матчу

"Я перепросив за те, як святкував перемогу. Арбелоа — людина футболу і розуміє, що в такі моменти ми даємо волю емоціям", — передає слова Особливого видання Record.

Португальські "орли" здобули звитягу над мадридцями з рахунком 4:2. Четвертий гол, який став вирішальним для виходу Бенфіки у стикові матчі, у компенсований час забив Анатолій Трубін.

Раніше Трубін прокоментував свій історичний гол у ворота Реала.