Керманич Бенфіки пояснив бурхливе святкування виходу в плей-оф після історичного гола Трубіна.
Альваро Арбелоа, Getty Images
29 січня 2026, 10:59
Зірковий наставник лісабонської Бенфіки Жозе Моурінью приніс вибачення головному тренеру мадридського Реала Альваро Арбелоа. Причиною стало занадто емоційне святкування перемоги в домашньому матчі загального етапу Ліги чемпіонів.
Бенфіка — Реал Мадрид 4:2 Відео голів та огляд матчу
"Я перепросив за те, як святкував перемогу. Арбелоа — людина футболу і розуміє, що в такі моменти ми даємо волю емоціям", — передає слова Особливого видання Record.
Португальські "орли" здобули звитягу над мадридцями з рахунком 4:2. Четвертий гол, який став вирішальним для виходу Бенфіки у стикові матчі, у компенсований час забив Анатолій Трубін.
