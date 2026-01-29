Ліга чемпіонів

Особливий переміг колишню команду.

Вершкові повністю контролювали гру та на 30-й хвилині вийшли вперед. Після затяжної атаки на половині поля суперника Асенсіо виконав подачу на дальню стійку штрафного майданчика Трубіна, і Мбаппе головою відкрив рахунок у матчі.

Згодом Орли відновили паритет. Підопічні Моурінью вибігли у контратаку. Павлідіс продавив правий фланг та виконав передачу у карний майданчик Куртуа. Шельдеруп головою поміж ніг Тібо відправив мʼяч у сітку. У доданий час першої 45-хвилинки господарі заробили право на пробиття пенальті. Після подачі з кутового Чуамені завалив капітана червоних Отаменді. Вирок впевнено реалізував Павлідіс.

По перерві гравці Бенфіки не збавили обертів, адже для того, щоб увійти до топ-24, їм потрібна була розгромна перемога. На 54-й хвилині Шельдеруп оформив дубль. Норвежець змістився з флангу в центр та потужно пробив у ближній кут. Королівський клуб після подвійної заміни відіграв відставання у рахунку. Гюлер викотив мʼяч на самотнього Мбаппе. Француз з одинадцятиметрової позначки в один дотик пробив без шансів для голкіпера.

У доданий час вершкові залишились у меншості. Асенсіо у підкаті зніс Барейро, за що отримав другу жовту, яка перетворилась на червону. Фінальні хвилини вийшли шаленими, адже обом командам потрібно було забивати (Орлам — для того, щоб опинитися в топ-24, вершковим — для потрапляння у топ-8).

На 90+6-й хвилині за розмови з арбітром вилучення отримав Родріго — мадридці залишились вдевʼятьох. Кульмінація відбулась на останній хвилині гри. Бенфіка заробила штрафний, у карний майданчик пішли всі гравці, навіть воротар Анатолій Трубін. Аурснес виконав подачу, а українець головою відправив мʼяч у сітку — 4:2! За підсумками гри Бенфіка залітає у останній вагон плей-оф, посідаючи 24 сходинку.

Голи: Шельдеруп, 37, 54, Павлідіс, 45+5 (пен), Трубін, 90+8 - Мбаппе, 30, 58

Бенфіка: Трубін — Дедич, Араужу, Отаменді, Даль — Баррейру, Аурснес — Престіанні (Регу, 87), Судаков (Барренечеа, 83), Шельдеруп (Іванович, 90) — Павлідіс (Сілва, 90)

Реал Мадрид: Куртуа — Вальверде, Асенсіо, Гюйсен (Сестеро Санчо, 79), Каррерас (Алаба, 79) — Гюлер (Діас, 79), Чуамені (Камавінга, 55), Беллінгем — Мастантуоно (Гоес, 55), Мбаппе, Вінісіус

Попередження: Баррейру, Даль — Чуамені, Асенсіо, Гюйсен, Каррерас, Гоес

Вилучення: Асенсіо, 90+2Асенсіо, 90+2Гоес, 90+7