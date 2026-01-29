Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

ПСЖ — Ньюкасл 1:1
Голи: Вітінья,8 — Віллок, 45+2

На 4-й хвилині Усман Дембеле (ПСЖ) не забив пенальті (воротар).

ПСЖ: сафонов — Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш — Заїр-Емері (Маюлю, 87), Вітінья, Невеш (Мбає, 87) — Кварацхелія (Дуе, 23), Дембеле, Баркола (Рамуш, 70).

Ньюкасл: Поуп — Тіав, Ботман, Берн — Майлі, Ремзі, Тоналі, Голл — Еланга (Гордон, 67), Вольтемаде (Вісса, 79), Віллок (Барнс, 68).

Попередження: Еланга