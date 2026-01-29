У цій парі переможець забирав би місце в топ-8, але його так і не визначили.
29 січня 2026, 00:03
ПСЖ — Ньюкасл 1:1
Голи: Вітінья,8 — Віллок, 45+2
На 4-й хвилині Усман Дембеле (ПСЖ) не забив пенальті (воротар).
ПСЖ: сафонов — Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш — Заїр-Емері (Маюлю, 87), Вітінья, Невеш (Мбає, 87) — Кварацхелія (Дуе, 23), Дембеле, Баркола (Рамуш, 70).
Ньюкасл: Поуп — Тіав, Ботман, Берн — Майлі, Ремзі, Тоналі, Голл — Еланга (Гордон, 67), Вольтемаде (Вісса, 79), Віллок (Барнс, 68).
Попередження: Еланга