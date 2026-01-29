Ліга чемпіонів

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 29 січня 2026 року.

Міланський Інтер у матчі восьмого туру Ліги чемпіонів УЄФА обіграв дортмундську Боруссію на полі суперників (2:0).

Команді Крістіана Ківу була потрібна перемога для того, щоб хоча б сподіватись на потрапляння до вісімки найкращих, тоді як у "джмелів" таких опцій фактично не існувало.

Зрештою, два пізніх голи гостей принесли їм перемогу, але омріяної винагороди вони так і не отримали.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Боруссія Дортмунд — Інтер у рамках восьмого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Боруссія Дортмунд — Інтер 0:2

Голи: Дімарко, 81, Діуф, 90+4

Боруссія Дортмунд: Кобель — Джан, Шлоттербек, Мане (Буено Коуту, 89) — Р'єрсон, Нмеча, Беллінгем, Бенсебаїні (Брандт, 81) — Баєр, Сілва (Чуквуемека, 81) — Гірассі (Адеємі, 68)

Інтер: Зоммер — Біссек, Ачербі, Аканджі — Енріке, Сучич (Діуф, 88), Зелінські (Фраттезі, 74), Мхітарян (Бастоні, 88), Дімарко — Тюрам (Мартінес, 88), Бонні (Еспозіто, 57)

Попередження: Бенсебаїні — Аканджі, Ачербі