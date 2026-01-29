Ліга чемпіонів

Форвард Реала прокоментував поразку від Бенфіки.

У заключному турі Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Реал поступився на полі лісабонської Бенфіки.

Бенфіка — Реал Мадрид 4:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри нападник "галактікос" Кіліан Мбаппе прокоментував виступ власної команди.

"У мене немає чіткого пояснення, але це була точно не така сама гра, як проти Вільярреала з нашого боку, і в цьому проблема.

Нам бракує послідовності в грі. Ми не можемо бути грати одним чином в один день, а наступного — грати геть інакше, бо команда, яка хоче щось вигравати, має подібного не допускати.

Цей результат нас засмутив, бо ми хотіли мати додатковий вільний час у лютому, щоб попрацювати над окремими моментами та встигати відновлюватись при цьому. Але тепер це буде неможливо.

Це правда, що ми грали жахливо, і ми повинні це змінити, бо ми не можемо так продовжувати надалі", — заявив французький виконавець.

У підсумку мадридський Реал здобув 15 залікових балів та посів дев’яту сходинку в турнірній таблиці, тож гратиме в попередньому раунді плей-оф.