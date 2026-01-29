Чинний чемпіон Італії залишив турнір уже після основного раунду.
Наполі — Челсі, Getty Images
29 січня 2026, 00:08
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Наполі — Челсі 2:3
Голи: Вергара, 33, Гойлунн, 43 — Е. Фернандес, 19, Педро, 61, 82
Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Буонджорно, Жезус (Гутьєррес, 67) — Спінаццола (Беукема, 82), Лоботка, Мактоміней, Олівера — Вергара, Гойлунн, Ельмас (Лукаку, 82).
Челсі: Санчес — Гюсто (Гіттенс, 59, Бадьяшиль, 90), Джеймс, Фофана, Кукурелья — Кайседо, Сантос (Чалоба, 58) — Естеван (Гарначо, 74), Е. Фернандес, Нету (Палмер, 46) — Жуан Педро.
Попередження: Жезус, Ельмас — Фофана