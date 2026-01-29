Ліга чемпіонів

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 29 січня 2026 року.

Французький Парі Сен-Жермен у матчі восьмого туру Ліги чемпіонів УЄФА зіграв унічию проти англійського Ньюкасла на власному полі (1:1).

Команда Луїса Енірке, як не з пенальті через хибу Дембеле, так з ударом Вітіньї швидко відкрила рахунок у грі, проте не змогла втримати перевагу навіть до перерви.

А вже в другому таймі "сороки" відбились від низки атак суперників, і хоча нічия зрештою не влаштовувала жодну з команд, але для колективу Едді Гау вона виявилась принциповою.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу ПСЖ — Ньюкасл у рамках восьмого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

ПСЖ — Ньюкасл 1:1

Голи: Вітінья,8 — Віллок, 45+2

На 4-й хвилині Усман Дембеле (ПСЖ) не забив пенальті (воротар).

ПСЖ: сафонов — Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш — Заїр-Емері (Маюлю, 87), Вітінья, Невеш (Мбає, 87) — Кварацхелія (Дуе, 23), Дембеле, Баркола (Рамуш, 70).

Ньюкасл: Поуп — Тіав, Ботман, Берн — Майлі, Ремзі, Тоналі, Голл — Еланга (Гордон, 67), Вольтемаде (Вісса, 79), Віллок (Барнс, 68).

Попередження: Еланга