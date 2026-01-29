Ліга чемпіонів

Півзахисник Реала прокоментував поразку від Бенфіки.

У заключному турі Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Реал поступився на полі лісабонської Бенфіки.

Бенфіка — Реал Мадрид 4:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри півзахисник "галактікос" Джуд Беллінгем прокоментував виступ власної команди.

"Звичайно, жахливо програвати таким чином. Ми не очікували такої результату від цього матчу, і нам потрібно ще раз переглянути моменти на останніх хвилинах. Голи, які ми пропустили, та те, що загалом сьогодні сталось.

Мені більше нема чого сказати. Я не знаю, що думати, але все це виглядає не дуже добре.

Одна з причин, чому так сталось, це те, що вони були більш інтенсивними та агресивними. Вони виграли всі спірні м'ячі. Базові речі, які ми зазвичай робимо добре, такі як створення чогось з нічого за допомогою таланту наших гравців, ми не змогли виконати в цій грі", — заявив англійський виконавець.

У підсумку мадридський Реал здобув 15 залікових балів та посів дев’яту сходинку в турнірній таблиці, тож гратиме в попередньому раунді плей-оф.