Ліга чемпіонів

Завершився етап-ліги ЛЧ.

Гості шокували каталонців на 4-й хвилині гри, відкривши рахунок. Ельюнуссі філігранним пасом розрізав оборону суперника, юний талант Дадасон вийшов віч-на-віч та впевнено переграв голкіпера.Господарі мали безліч шансів, аби швидко відновити паритет, але щоразу воротар Копенгагена Котарскі був на висоті.

Після перерви блаугранас вийшли ще більш зарядженими на гру та моментально зрівняли рахунок. Ламін увійшов у штрафний майданчик та покотив на порожні Левандовські — поляк не схибив. Згодом Барселона вже була попереду. Відзначився Ямаль, але не без долі везіння. Вінгер змістився з флангу та пробив — мʼяч після рикошету від захисника залетів у сітку.

За декілька миттєвостей підопічні Фліка подвоїли перевагу. Роберт міг розстрілювати воротаря впритул, але захисник гостей Судзукі сфолив. Рафінья впевнено реалізував одинадцятиметровий. Під завісу зустрічі Рашфорд розкішним ударом зі штрафного довів справу до розгрому, знявши питання щодо переможця.

Щоправда, данці не опустили руки та продовжили боротьбу. На останній хвилині основного часу Габріел головою заштовхав мʼяч у ворота Гарсії, але після перегляду ВАР взяття воріт було скасовано.

У підсумку Барселона громить Копенгаген — 4:1 та з 5-го місця виходить в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Леви завершають єврокубковий сезон, посідаючи 31-шу сходинку.

Голи: Левандовські, 48, Ямаль, 60, Діас, 69 (пен), Рашфорд, 85 - Дадасон, 4

Барселона: Гарсія (Берналь, 46) — Кунде, Кубарсі, Мартін (Араухо, 72), Бальде — Ольмо (Рашфорд, 72), Гарсія (Берналь, 46) — Ямаль, Лопес (Касадо, 79), Діас — Левандовські (Торрес, 81)

Копенгаген: Котарські — Мелінг, Хацидіакос, Перейра, Лопес — Ларссон (Роберт, 65), Судзукі, Клем (Еміл Мадсен, 55), Ашурі (Мукоко, 65) — Ельюнуссі (Геєр, 78), Дадасон (Классон, 55)

Попередження: Ямаль, Лопес — Судзукі, Мелінг