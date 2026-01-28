Ліга чемпіонів

Кіліан перевершив досягнення Кріштіану, яке трималося десять років.

Нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе встановив новий абсолютний рекорд результативності в рамках основного (групового) етапу Ліги чемпіонів.

Зірковий француз оформив свій 12-й гол у ворота Трубіна у нинішньому розіграші турніру. Цей показник став унікальним: до цього моменту жоден гравець в історії не забивав такої кількості м'ячів на цій стадії змагань протягом одного сезону. Попередній рекорд належав легенді вершкових Кріштіану Роналду.

У сезоні 2015/16 португалець вразив ворота суперників 11 разів на груповому етапі. Це досягнення залишалося неперевершеним майже десятиліття, доки Мбаппе не видав свій феноменальний перформанс у поточному сезоні.