Ліга чемпіонів

Голи Дімарко та Діуфа принесли міланцям виїзну перемогу на Сігнал Ідуна Парк.

У матчі заключного туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА дортмундська Боруссія на власному полі поступилася Інтеру з рахунком 0:2. Команда з Мілана зуміла дотиснути суперника в другому таймі та завершила груповий етап на мажорній ноті.

Перші 45 хвилин минули у рівній боротьбі з мінімальною кількістю гострих моментів. Господарі мали кілька нагод відкрити рахунок, зокрема після моменту Серу Гірассі, однак реалізувати свої шанси не змогли. Інтер діяв обережно, роблячи ставку на контроль м’яча та стандарти.

Ключовим став епізод на 81-й хвилині, коли Федеріко Дімарко майстерно виконав штрафний удар, перекинувши м’яч через стінку та влучивши у кут воріт Грегора Кобеля. А вже у компенсований час остаточну крапку поставив Енді Діуф, який скористався помилкою Боруссії після вкидання аута та відправив м’яч у сітку.

Утім, цієї перемоги для Інтера виявилося недостатньо для того, щоб фінішувати в топ-8 турнірної таблиці Ліги чемпіонів. Інтер завершив на десятій сходинці, в Дортмунд фінішував 17-м.

Боруссія Дортмунд — Інтер 0:2

Гол: Дімарко, 81, Діуф, 90+4

Боруссія Дортмунд: Кобель — Джан, Шлоттербек, Мане — Р'єрсон, Нмеча, Беллінгем, Бенсебаїні (Брандт, 81) — Баєр, Сілва (Чуквуемека, 81) — Гірассі (Адеємі, 68)

Інтер: Зоммер — Біссек, Ачербі, Аканджі — Енріке, Сучич (Діуф, 88), Зелінські (Фраттезі, 74), Мхітарян (Бастоні, 88), Дімарко — Тюрам (Мартінес, 88), Бонні (Еспозіто, 57)

Попередження: Бенсебаїні — Аканджі