Керманич мерсисайдців прокоментував пошкодження захисника та плани клубу на трансферному ринку.

Правий оборонець Ліверпуля Джеремі Фрімпонг був змушений покинути поле на самому початку матчу Ліги чемпіонів проти Карабаху (6:0). Нідерландець отримав травму і був замінений на Ватару Ендо вже на 4-й хвилині поєдинку.

Після розгромної перемоги головний тренер "червоних" Арне Слот відповів на запитання щодо необхідності термінового трансферу на місце вибулого гравця, поки зимове вікно ще відчинене.

"Фрімпонг пропустить певний час, але наш клуб завжди ухвалює зважені рішення з огляду на довгострокову перспективу. Ми не тримаємо у складі по чотири правих захисники чи дванадцять нападників", — сказав Слот.

Попри втрату гравця, Ліверпуль впевнено фінішував на третій позиції у загальній таблиці загального етапу та напряму кваліфікувався до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.