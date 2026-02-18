Ліга чемпіонів

Football.ua за підтримки betking представляє прев'ю першого матчу 1/16 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, який пройде 18 лютого та розпочнеться о 22:00.

В середу, 18 лютого, Брюгге та Атлетіко Мадрид на стадіоні Ян Брейдел у Бельгії відкриють двоматчеве протистояння за вихід до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

БРЮГГЕ — АТЛЕТІКО МАДРИД

СЕРЕДА, 18 ЛЮТОГО, 22:00 ▪️ ЯН БРЕЙДЕЛ, БРЮГГЕ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ГЛЕНН НЮБЕРГ (ШВЕЦІЯ)▪️ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — MEGOGO

Брюгге підходить до плей-оф Ліги чемпіонів із твердим наміром продовжити свою участь у єврокубках, після того як у заключному турі лише трохи не дотягнув до автоматичного виходу до 1/8 фіналу турніру.

Бельгійська команда посіла 19 місце на основному етапі, набравши десять очок після восьми матчів: три перемоги, одна нічия та чотири поразки. Цей результат підкреслює як їхню конкурентоспроможність, так і нестабільність у Європі.

Однак на внутрішній арені підопічні Івана Леко демонструють впевнену форму, здобувши перемогу над Серкль Брюгге (2:1) в останньому матчі чемпіонату, а це означає, що тепер вони виграли чотири з останніх п'яти матчів у всіх турнірах.

Домашні виступи в ЛЧ від Брюгге також були відносно стабільними: дві перемоги, одна нічия та одна поразка у чотирьох матчах, тож для іспанців цей матч не буде легкою прогулянкою. Проте проблеми в обороні залишаються серйозною проблемою: цього сезону в єврокубках команда пропустила 17 голів, що досить багато для команди, яка хоче дивувати в Європі.

Тим часом мадридський Атлетіко прибуває до Бельгії в надії реабілітуватися після болючої поразки в Ла Лізі від Райо Вальєкано (0:3). Цей результат стався після розгрому Барселони (4:0) у Кубку Іспанії, що наголосило на нестабільності, яка характеризує виступи "матрацників" протягом усього нинішнього сезону.

Їх заключний матч основного етапу в ЛЧ завершився ще однією поразкою від Буде/Глімт (1:2). Набравши 13 очок у восьми матчах, Атлетіко посів 14 місце, здобувши чотири перемоги, один раз зігравши внічию і зазнавши трьох поразок. Команда Дієго Сімеоне показала багатообіцяючу гру в атаці, забивши 17 голів, але й пропустила 15 – цей баланс відображає поступовий відхід від їхньої традиційно жорсткої оборонної структури команди.

Їхні результати у виїзних матчах, як і раніше, викликають побоювання: лише одна перемога, одна нічия та дві поразки в єврокубках. Така статистика говорить про вразливість за межами Мадрида, і Брюгге прагнутиме цього скористатися при рідних тріунах.

Останні зустрічі між Брюгге та Атлетіко свідчать про напружене суперництво: остання зустріч завершилася нульовою нічиєю, а у чотирьох попередніх матчах кожна команда здобула по одній перемозі, а дві гри закінчилися з однаковими цифрами на табло.

За версією betking, на перемогу Брюгге можна поставити з коефіцієнтом 4.00, тоді як потенційний успіх Атлетіко Мадрид оцінюється показником 1.90. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.80. Також є кілька варіантів із об'єднаними ставками. Перша з них "Золотий буст", який пропонує перемогу Атлетіко, гол від Хуліана Альвареса і більше чотирьох жовтих карток за гру — на такий результат дається коефіцієнт 8.50. Є й варіант, у якому автором голу буде Ганс Ванакен, а Брюгге переможе чи зіграє внічию з коефіцієнтом 8.00.

📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

БРЮГГЕ: Міньйоле — Саббе, Ордоньєс, Мехеле, Сейс — Станкович, Ванакен, Оньєдіка — Форбс, Верман, Цоліс.

АТЛЕТІКО МАДРИД: Облак — Льоренте, Пубіль, Ганцко, Руджері — Сімеоне, Джонні, Коке, Лукман — Грізманн, Альварес.

Не зіграють: Рейс, ван ден Гевел, Аудоор (?), Сандра (?), Апілерс (?) — Барріос, Гонсалес.

⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ

📊 ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 1:1

