Ліга чемпіонів

Поєдинок 1/16 фіналу в Лісабоні був перерваний на 10 хвилин.

Матч плей-оф Ліги чемпіонів між Бенфікою та мадридським Реалом опинився під загрозою зриву через черговий расистський скандал навколо Вінісіуса Жуніора. На 50-й хвилині зустрічі Вінісіус вивів вершкових уперед, завдавши розкішного удару точно в дев'ятку воріт португальців.

Після святкування вінгер отримав жовту картку та порцію образ від фанатів Бенфіки. Ситуація досягла критичної точки, коли до цькування долучився гравець лісабонців Джанлука Престіанні. За словами Вінісіуса, аргентинець сказав щось образливе (ймовірно на вигукнув мавпа).

Не стерпівши образ, лідер Реала підійшов до головного арбітра зі скаргою, після чого демонстративно залишив межі поля, відмовляючись продовжувати матч. Суддівська бригада була змушена зупинити гру. Пауза тривала близько 10 хвилин, поки тривали перемовини між офіційними особами, тренерами та гравцями.

Гру врешті-решт поновили, Жуніор повернувся на поле. Проте інцидент з Престіанні, ймовірно, залишиться без дисциплінарних наслідків для гравця Бенфіки. У момент словесної перепалки з Вінісіусом він завбачливо прикрив рот футболкою, що унеможливлює читання по губах і збір беззаперечних доказів його провини.