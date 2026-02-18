Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 17 лютого 2026 року.
Боруссія Дортмунд — Аталанта, Getty Images
18 лютого 2026, 08:10
Дортмундська Боруссія у першому матчі попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА обіграла бергамаську Аталанту на власному полі (2:0).
Команда Ніко Ковача змогла за тайм забезпечити собі перевагу, після чого збавила оберти в другій половині гри та ризикувала наразитись на проблеми, однак обійшлось.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Боруссія Дортмунд — Аталанта у рамках попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:
Боруссія Дортмунд — Аталанта 2:0
Голи: Гірассі, 3, Баєр, 42
Боруссія Дортмунд: Кобель — Реджані, Антон, Бенсебаїні — Рюерсон, Беллінгем, Нмеча (Забітцер, 83), Свенссон — Баєр (Адеємі, 70), Брандт (Чуквуемека, 70) — Гірассі (Сілва, 83)
Аталанта: Карнезеккі — Коссуну, Джимсіті (Гін, 46), Колашинац — Дзаппакоста (Белланова, 72), де Рон (Сулемана, 63), Едерсон, Бернасконі — Пашалич, Залевські (Самарджич, 82) — Скамакка (Крстович, 46)
Попередження: Реджані, Антон — Коссуну, Джимсіті, Скамакка