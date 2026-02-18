Ліга чемпіонів

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 17 лютого 2026 року.

Дортмундська Боруссія у першому матчі попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА обіграла бергамаську Аталанту на власному полі (2:0).

Команда Ніко Ковача змогла за тайм забезпечити собі перевагу, після чого збавила оберти в другій половині гри та ризикувала наразитись на проблеми, однак обійшлось.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Боруссія Дортмунд — Аталанта у рамках попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Боруссія Дортмунд — Аталанта 2:0

Голи: Гірассі, 3, Баєр, 42

Боруссія Дортмунд: Кобель — Реджані, Антон, Бенсебаїні — Рюерсон, Беллінгем, Нмеча (Забітцер, 83), Свенссон — Баєр (Адеємі, 70), Брандт (Чуквуемека, 70) — Гірассі (Сілва, 83)

Аталанта: Карнезеккі — Коссуну, Джимсіті (Гін, 46), Колашинац — Дзаппакоста (Белланова, 72), де Рон (Сулемана, 63), Едерсон, Бернасконі — Пашалич, Залевські (Самарджич, 82) — Скамакка (Крстович, 46)

Попередження: Реджані, Антон — Коссуну, Джимсіті, Скамакка