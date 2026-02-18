Ліга чемпіонів

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 17 лютого 2026 року.

Мадридський Реал у першому матчі попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА обіграв лісабонську Бенфіку на полі суперників (1:0).

Команди видали напружене протистояння, кульмінацією якого став навіть не переможний гол Вінісіуса Жуніора на початку другого тайму, а поведінка бразильського нападника Реала з подальшим спалахом емоцій з обох сторін. Дійшло навіть до можливого прояву расизму.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Бенфіка — Реал Мадрид у рамках попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Бенфіка — Реал Мадрид 0:1

Гол: Вінісіус, 50

Бенфіка: Трубін — Дедич, Араужу, Отаменді, Даль — Еурснес (Л. Кабрал, 80), Баррейру — Престіанні (Лукебакіо, 81), Р. Сілва (Ріос, 74), Шельдеруп (Судаков, 74) — Павлідіс.

Реал Мадрид: Куртуа — Александер-Арнольд, Рюдігер, Гюйсен, Каррерас (Карвахаль, 90+9) — Вальверде, Гюлер (Діас, 86), Чуамені, Камавінга (Пітарч, 90+4) — Мбаппе, Вінісіус.

Попередження: Престіанні, Судаков — Вінісіус, Мбаппе