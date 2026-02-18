Ліга чемпіонів

Завершився перший матч 1/16 фіналу Ліги чемпіонів.

Боруссія Дортмунд вдома без особливих проблем впоралася з Аталантою.

Господарі ще у першому таймі закрили питання про переможця. Підопічні Ковача своїми єдиними ударами у площину воріт відправили мʼяч у сітку. Вже на 3-й хвилині джмелі вийшли вперед: Гірассі головою замкнув подачу Рієрсона. Під завісу першої 45-хвилинки чорно-жовті подвоїли перевагу — Баєр у порожні ворота замкнув передачу від Гірассі.

У підсумку — впевнена перемога Боруссії з рахунком 2:0. Матч-відповідь відбудеться вже наступного тижня, 25 лютого. Стартовий свисток пролунає о 19:45.

Боруссія Дортмунд — Аталанта 2:0

Голи: Гірассі, 3, Баєр, 42

Боруссія Дортмунд: Кобель — Реджані, Антон, Бенсебаїні — Рюерсон, Беллінгем, Нмеча (Забітцер, 83), Свенссон — Баєр (Адеємі, 70), Брандт (Чуквуемека, 70) — Гірассі (Сілва, 83)

Аталанта: Карнезеккі — Коссуну, Джимсіті (Гін, 46), Колашинац — Дзаппакоста (Белланова, 72), де Рон (Сулемана, 63), Едерсон, Бернасконі — Пашалич, Залевські (Самарджич, 82) — Скамакка (Крстович, 46)

Попередження: Реджані, Антон — Коссуну, Джимсіті, Скамакка