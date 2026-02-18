Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 17 лютого 2026 року.
Галатасарай — Ювентус, Getty Images
18 лютого 2026, 08:30
Турецький Галатасарай у першому матчі попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА обіграв туринський Ювентус на власному полі (5:2).
Команда Лучано Спаллетті стартувала із швидкого пропущеного м’яча, але ще до перерви не просто відігралась, а й вийшла вперед за рахунком.
У другій половині гри натомість "зебр" на полі видно не було, і суперники їх закономірно розтрощили.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Галатасарай — Ювентус у рамках попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:
Галатасарай — Ювентус 5:2
Голи: Сара, 15, Ланг, 49, 75, Санчес, 60, Бої, 86 — Копмейнерс, 16, 32
Галатасарай: Чакир — Шоллої, Санчес, Бардакджі (Сінго, 77), Якобс (Елмали, 83) — Торрейра, Сара — Їлмаз (Ікарді, 77), Акгюн (Сане, 70), Ланг (Бої, 83) — Осімген
Ювентус: Ді Грегоріо — Калулу, Бремер (Гатті, 34), Келлі, Камб'язо (Кабаль, 46) — Тюрам (Міретті, 80), Локателлі, Копмейнерс — Консейсан (Костич, 70), Їлдиз (Опенда, 81) — Маккенні
Попередження: Бардакджі — Камб'язо, Кабаль
Вилучення:
Кабаль, 67