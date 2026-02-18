Ліга чемпіонів

Football.ua представляє прев'ю матчу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА, який пройде 18 лютого та розпочнеться о 19:45.

У середу в Баку на стадіоні імені Тофіка Бахрамова відбудеться перший матч плей-оф Ліги чемпіонів між Карабахом та Ньюкаслом. Для обох клубів це дебют на такій стадії турніру, тож протистояння обіцяє бути цікавим.

КАРАБАХ — НЬЮКАСЛ

СЕРЕДА, 18 ЛЮТОГО, 19:45 ▪️ СТАДІОН ІМ. ТОФІКА БАХРАМОВА (БАКУ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — MEGOGO

Перед стартом сезону навіть найоптимістичніші вболівальники Карабаха навряд чи очікували, що команда дістанеться до раунду плей-оф. Азербайджанський клуб ніколи раніше не перемагав у груповому етапі Ліги чемпіонів, але цього сезону підопічні Гурбана Гурбанова переписали історію.

Після вольової перемоги над Бенфікою (3:2) у вересні "вершники" також здолали Копенгаген та Айнтрахт. Навіть нищівна поразка 0:6 від Ліверпуля в останньому турі не перекреслила їхнього досягнення — Карабах став першим представником Азербайджану, який дістався цієї стадії турніру.

Особливо небезпечні бакинці вдома: у чотирьох матчах на своєму полі вони тричі забивали щонайменше двічі. Нічия 2:2 з Челсі та перемоги над Копенгагеном і Айнтрахтом доводять, що на власному стадіоні Карабах здатен створити проблеми будь-кому.

Втім, статистика проти англійських клубів не на боці господарів: сім поразок у восьми зустрічах і лише одна нічия.

Сороки підходять до гри з наміром перервати невдалу серію виїзних матчів у єврокубках. Після переконливої перемоги над Юніоном (4:0) команда Едді Гау не змогла виграти в трьох поспіль матчах на чужому полі — поразка від Марселя та нічиї з Баєром і ПСЖ.

Водночас нічия в Парижі радше додала впевненості, ніж розчарування. До того ж у внутрішньому чемпіонаті Ньюкасл набрав хід, здобувши вольові перемоги над Тоттенгемом та Астон Віллою. Англійці спробують продовжити цю позитивну тенденцію й у Баку.

Проте статистика виступів на виїзді в Європі насторожує: лише дві перемоги в 15 останніх матчах.

Кадрова ситуація

У Карабаха через травму не зіграє голкіпер Шахрудін Магомедалієв. В атаці основні надії пов’язані з Каміло Дураном та Леандро Андраде — саме вони забезпечили понад половину голів команди в груповому етапі.

У Ньюкасла проблем більше: через ушкодження можуть не зіграти Бруну Гімарайнш, Жоелінтон, Тіно Лівраменто, Фабіан Шер та Еміль Крафт. Під питанням також участь Свена Ботмана, Льюїса Майлі та Йоане Вісса.

Лідером атак англійців у Лізі чемпіонів став Ентоні Гордон, який уже забив шість м’ячів і входить до числа найрезультативніших гравців турніру. Також важливу роль відіграє Гарві Барнс — п’ять голів і одна результативна передача.

Орієнтовні склади

Карабах: Кохальскі — Сілва, Мустафазаде, Медіна, Джафаргулієв — Бікалю, Янкович — Андраде, Монтьєль, Зубір — Дуран.

Ньюкасл: Поуп — Тріпп’єр, Тіао, Берн, Голл — Ремзі, Тоналі — Еланга, Віллок, Гордон — Вольтемаде.

Поточна форма