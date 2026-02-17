Наставник Ювентус розповів про плани та кадрові рішення перед першим матчем плейоф Ліги чемпіонів проти Галатасарая.
Лучано Спаллетті, getty images
17 лютого 2026, 11:00
Головний тренер Ювентус Лучано Спаллетті поділився передматчевими очікуваннями перед першим матчем раунду плейоф Ліга чемпіонів УЄФА проти Галатасарай, який відбудеться у вівторок у Стамбулі.
Спаллетті підкреслив важливість командної гри та психологічної стійкості:
"Ми повинні грати як команда і не страждати від тиску суперника, грати у свій футбол".
Він зазначив, що Ювентус має намір контролювати м’яч і не віддавати ініціативу нападникам Галатасарая:
"Їх два нападники, які знають, як рухатися в штрафному майданчику, один створює хаос, а інший знає, як скористатися цим хаосом. Ми повинні якомога менше віддавати їм м’яч і тримати його собі".
Спаллетті також прокоментував суперечливу гру проти Інтера в суботу, коли П'єр Калулу був вилучений:
"Симуляція — це образа для футболу, і я маю підняти команду до рівня, де симуляція не дозволить іншим визначати хід гри за нас. Важливо не те, що відбувається, а те, що ти робиш, коли з тобою щось трапляється".
Він також захистив Алессандро Бастоні від закликів виключити його зі збірної:
"Безумовно, Гаттузо повинен мати можливість викликати кого завгодно. У нас сильний тренер, ми повинні дати йому можливість робити те, що він хоче".
Спаллетті підкреслив, що обидва матчі плейоф є важливими, і Ювентус має підходити до них із концентрацією та рішучістю:
"Ми раді грати проти таких суперників. Ми спробуємо грати правильно, і побачимо, на якому рівні ми знаходимося, бо цей стадіон показує, яку психологічну силу потрібно мати. Ми не хочемо ховатися, ми хочемо грати та намагатися перемогти".
Матч-відповідь відбудеться 25 лютого на стадіоні Альянц Стедіум.