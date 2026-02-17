Ліга чемпіонів

Наставник Ювентус розповів про плани та кадрові рішення перед першим матчем плейоф Ліги чемпіонів проти Галатасарая.

Головний тренер Ювентус Лучано Спаллетті поділився передматчевими очікуваннями перед першим матчем раунду плейоф Ліга чемпіонів УЄФА проти Галатасарай, який відбудеться у вівторок у Стамбулі.

Спаллетті підкреслив важливість командної гри та психологічної стійкості:

"Ми повинні грати як команда і не страждати від тиску суперника, грати у свій футбол".

Він зазначив, що Ювентус має намір контролювати м’яч і не віддавати ініціативу нападникам Галатасарая:

"Їх два нападники, які знають, як рухатися в штрафному майданчику, один створює хаос, а інший знає, як скористатися цим хаосом. Ми повинні якомога менше віддавати їм м’яч і тримати його собі".

Спаллетті також прокоментував суперечливу гру проти Інтера в суботу, коли П'єр Калулу був вилучений:

"Симуляція — це образа для футболу, і я маю підняти команду до рівня, де симуляція не дозволить іншим визначати хід гри за нас. Важливо не те, що відбувається, а те, що ти робиш, коли з тобою щось трапляється".

Він також захистив Алессандро Бастоні від закликів виключити його зі збірної:

"Безумовно, Гаттузо повинен мати можливість викликати кого завгодно. У нас сильний тренер, ми повинні дати йому можливість робити те, що він хоче".

Спаллетті підкреслив, що обидва матчі плейоф є важливими, і Ювентус має підходити до них із концентрацією та рішучістю:

"Ми раді грати проти таких суперників. Ми спробуємо грати правильно, і побачимо, на якому рівні ми знаходимося, бо цей стадіон показує, яку психологічну силу потрібно мати. Ми не хочемо ховатися, ми хочемо грати та намагатися перемогти".

Матч-відповідь відбудеться 25 лютого на стадіоні Альянц Стедіум.