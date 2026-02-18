Ліга чемпіонів

Football.ua представляє прев'ю матчу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА, який пройде 18 лютого та розпочнеться о 22:00.

В середу, 18 лютого, Олімпіакос та Баєр Леверкузен на стадіоні Караіскакіс у Греції відкриють двоматчеве протистояння за вихід до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

ОЛІМПІАКОС — БАЄР ЛЕВЕРКУЗЕН

СЕРЕДА, 18 ЛЮТОГО, 22:00 ▪️ КАРАІСКАКІС, ПІРЕЙ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЖОАУ ПІНЬЄЙРУ (ПОРТУГАЛІЯ)▪️ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — MEGOGO

Остання перемога Олімпіакоса над Баєром стала частиною потужного ривка наприкінці основного етапу Ліги чемпіонів. Підопічні Хосе Луїса Менділібара, після п'яти невдалих стартових матчів (дві нічиї та три поразки), здобули перемоги у трьох заключних іграх, зробивши вражаючий камбек.

Це відродження розпочалося з непростої перемоги над Кайратом (1:0) на виїзді та завершилося успіхом проти Аякса (2:1) в останньому турі, завдяки чому "червоно-білі" піднялися на 18 місце, що дало їм бажану путівку до плей-оф.

Це означає, що Олімпіакос вперше з сезону-2013/14 забезпечив собі вихід у плей-оф головного єврокубку, і тепер попереду греків чекає ще більше історичних подій, оскільки "трилос" можуть вперше в історії здобути чотири поспіль перемоги в ЛЧ.

Перемоги у шести домашніх єврокубкових матчах із семи є потужним стимулом та мотивацією для вболівальників грецької команди, особливо враховуючи, що вони обіграли Баєр у двох із трьох попередніх зустрічей, причому обидва рази у Піреї.

Однак останні результати затьмарюють настрій, враховуючи, що Олімпіакос виграв лише один з останніх чотирьох матчів (дві нічиї та одна поразка), а їхня остання гра завершилася нічиєю на виїзді з Левадіакосом (0:0), внаслідок чого "трилос" залишилися на другому місці в Суперлізі, відстаючи від АЕКа на два очки.

Леверкузенський Баєр підходить до цього матчу у піднесеному настрої після суботньої перемоги над Санкт-Паулі (4:0), яка стала черговим покращенням їх результатів і підняла "аптекарів" на шосте місце в Бундеслізі, лише на три очки відстаючи від четвірки лідерів, маючи при цьому гру в запасі.

Ця перемога продовжила безпрограшну серію леверкузенців до шести матчів у всіх турнірах (п'ять перемог та одна нічия) після трьох поразок поспіль на початку 2026 року.

Переконлива перемога над Вільярреалом (3:0) у заключному турі заснованого етапу забезпечила команді Каспера Юльманна 16 місце з 12 очками завдяки трьом перемогам, трьом нічиїм та двом поразкам.

Баєр вдев'яте за 15 спроб вийшов у плей-оф, який, до речі, часто ставав для них непрохідною перешкодою: на цій стадії "аптекарі" програли десять з останніх 12 матчів (одна перемога та одна нічия).

Баєр також програв 23 з останніх 42 виїзних матчів ЛЧ (сім перемог і 12 нічиїх), хоча є й деякі обнадійливі моменти в нинішній кампанії, де він виграв два з чотирьох виїзних матчів, включаючи перемоги над Манчестер Сіті та Бенфікою, а єдина поразка на виїзді була, якраз від Олімпіакоса.

📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ОЛІМПІАКОС: Цолакіс — Коштінья, Рецос, Пірола, Ортега — Ессе, Гарсія — Родіней, Шикінью, Мартінш — Таремі.

БАЄР ЛЕВЕРКУЗЕН: Бласвіх — Кванса, Андріх, Тапсоба — Васкес, Гарсія, Фернандес, Грімальдо — Тілльман, Поку — Шик.

Не зіграють: Менса.

⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ

📊 ПОТОЧНА ФОРМА