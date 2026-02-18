Ліга чемпіонів

Скандальний матч Ліги чемпіонів завершився масовими заворушеннями в підтрибунному приміщенні.

Протистояння між лісабонською Бенфікою та мадридським Реалом не закінчилося фінальним свистком. Градус напруги, викликаний расистським скандалом навколо Вінісіуса Жуніора, переріс у справжній хаос у тунелі стадіону Да Луж.

За ексклюзивною інформацією CBS Sports, після завершення матчу в тунелі спалахнула масова бійка за участю гравців обох команд. Ситуація вийшла з-під контролю настільки, що співробітники Бенфіки намагалися силоміць проникнути до роздягальні мадридців, ймовірно, для продовження з’ясування стосунків.Службі безпеки довелося втрутитися, щоб запобігти ще серйознішим наслідкам.

Також, фахівці з читання по губах розшифрували слова форвард вершкових Кіліан Мбаппе, адресовані гравцю Бенфіки Джанлуці Престіанні — тому самому, який під час матчу конфліктував із Вінісіусом, прикриваючи рот футболкою. Мбаппе не стримував емоцій і кинув в обличчя аргентинцю: "Ти — грьобаний расист!". Цей інцидент загрожує обом клубам серйозними санкціями від УЄФА.

Нагадаємо, Реал Мадрид мінімально переміг Бенфіку 1:0 завдяки голу Вінісіуса. Матч-відповідь відбудеться 25 лютого. Стартовий свисток о 22:00