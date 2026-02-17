Ліга чемпіонів

Поконьйолі закликав команду сконцентруватися на домашньому матчі та грати без страху.

Головний тренер Монако Себастьян Поконьйолі взяв участь у передматчевій пресконференції напередодні домашнього поєдинку проти Парі Сен-Жермен в першому матчі плейоф Ліга чемпіонів УЄФА. Зустріч відбудеться у вівторок о 22:00 на стадіоні Стад Луї II.

Поконьйолі наголосив, що не вважає це протистояння найбільшим викликом сезону:

"Для мене найбільший виклик — провести успішний сезон. Завтрашній матч є частиною цієї мети. Немає додаткового тиску, навіть якщо ми граємо з ПСЖ у Лізі чемпіонів. Вони чинні чемпіони, а ми — аутсайдери. Ми повинні прийняти цей статус і зробити все можливе, щоб пройти далі".

Тренер відзначив індивідуальну та колективну силу ПСЖ, а також стабільність команди протягом останніх сезонів:

"У них чудовий склад і тренер, який знає, як вигравати трофеї. Коли ПСЖ програє, реакція завжди гучніша через їхній статус. Але контекст Ліги чемпіонів зовсім інший".

Поконьйолі підкреслив, що навіть сильний результат у першій зустрічі не гарантує підсумкового успіху:

"В історії Ліги чемпіонів багато прикладів, коли команда робила великий крок уперед у першому матчі, але не завершувала справу у другому. Ми хочемо провести великий європейський вечір і створити хорошу позицію перед матчем у Парижі".

Матч-відповідь відбудеться 25 лютого на полі ПСЖ.