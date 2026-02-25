СЕРЕДА, 25 ЛЮТОГО 2026, 22:00 ▪️ БЕРНАБЕУ, МАДРИД ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СЛАВКО ВІНЧИЧ (СЛОВЕНІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO ▪️ ПЕРШИЙ МАТЧ — 1:0

Реал Мадрид підходить до гри з осадом після несподіваної поразки від Осасуни в Ла Лізі, яка знову оголила певні проблеми в обороні. Команда Альваро Арбелоа виграла п’ять із шести останніх матчів проти португальських клубів, а в єврокубкових двоматчевих дуелях після перемоги в першій грі мадридці проходили далі у 22 випадках із 23. Статистика — на їхньому боці, але гра вимагатиме концентрації.

Головна увага — до Вінісіуса. Саме його гол у Лісабоні став вирішальним, але ще більше обговорювали інцидент із Джанлукою Престіанні та можливі расистські висловлювання на тлі провокаційного святкування гола у виконанні бразильця. УЄФА продовжує розслідування, а Бенфіка вже виступила із заявою на захист свого гравця. Попри емоційний фон, очікується, що бразилець вийде в старті й спробує забити у п’ятому матчі поспіль. Без Родріго (дискваліфікація), Беллінгема та Мілітао (травми) відповідальність за креатив знову ляже на Мбаппе, Вальверде та Гюлера.

Для Бенфіки цей виїзд — виклик історичного масштабу. "Орли" виграли вісім із останніх одинадцяти єврокубкових протистоянь із двох матчів, однак статистика виїздів до Іспанії дуже невтішна: лише дві перемоги у чотирнадцяти спробах. До того ж у шести з останніх восьми матчів проти іспанських клубів лісабонці зазнали поразок.

Водночас команда Жозе Моурінью приїздить до Мадрида після впевненої перемоги 3:0 у чемпіонаті. Український воротар Анатолій Трубін, який у першій грі не раз рятував після ударів Вінісіуса та Мбаппе, знову стане ключовою фігурою. Також очікується поява Георгія Судакова, здатного додати швидкості між лініями, проте конкуренцію українському плеймейкеру зараз створює Рафа. У нападі ж головна ставка — на Вангеліса Павлідіса, який уже має 28 голів у поточному сезоні.

З огляду на досвід Реала у вирішальних єврокубкових вечорах і фактор Бернабеу, фаворитом виглядають господарі. Проте Бенфіка не має що втрачати, а отже може зіграти сміливо й агресивно. Якщо португальцям удасться швидко забити, інтрига спалахне з новою силою. Очікуємо напружений матч із моментами по обидва боки та чергову емоційну ніч у Мадриді.