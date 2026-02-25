Ліга чемпіонів

Football.ua представляє прев'ю другого матчу 1/16 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, який пройде 25 лютого та розпочнеться о 22:00.

Другий поєдинок протистояння між ПСЖ та Монако обіцяє стати справжнім випробуванням характеру для двох французьких команд.

Після мінімальної переваги в першій грі парижани повинні бути дуже обережні і мотивовані, щоб довести, що саме вони гідні пройти далі, тоді як "монегаски" сповнені ентузіазму після того, як у них все ще є шанси на прохід у наступну стадію турніру.

ПСЖ — МОНАКО

СЕРЕДА, 25 ЛЮТОГО, 22:00 ▪️ ПАРК-ДЕ-ПРЕНС, ПАРИЖ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ІШТВАН КОВАЧ (РУМУНІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO ▪️ ПЕРШИЙ МАТЧ — 3:2

Перші 20 хвилин на території князівства для ПСЖ склалися вкрай невдало, але, на їхню честь, вони не здалися, відігралися і навіть перемогли. Це був перший випадок у цьому столітті, коли парижани здобули перемогу у матчі плей-оф Ліги чемпіонів, програючи з рахунком 0:2.

Команда Луїса Енріке здобула перемогу у чотирьох поспіль матчах плей-оф цього турніру, причому дві останні такі зустрічі відбулися на домашньому полі. Французький гранд може виграти сім із восьми останніх двоматчевих протистоянь у ЛЧ, вигравши в середу, враховуючи, що в попередніх чотирьох матчах-відповідях вони виграли три з них.

До матчу проти Монако, ПСЖ підійде, не зазнавши жодної поразки у восьми з дев'яти попередніх зустрічей на Парк де Пренс, здобувши дві останні перемоги із загальним рахунком 8:0. ПСЖ не програвав в останніх п'яти зустрічах проти "монегасків" у столиці Франції і не поступався їм у жодному матчі плей-оф у цьому столітті.

Монако розпочне матч-відповідь з надією про перемогу, щоб зберегти свої шанси на потрапляння до наступного раунду. Цей клуб вибував з головного єврокубка в трьох останніх двоматчевих протистояннях і не виходив до 1/8 фіналу з того часу, як Кіліан Мбаппе допоміг їм вийти в півфінал у сезоні-2016/17.

Тим не менш, підопічні Себастьяна Поконьолі виграли два з трьох останніх матчів, здобувши в суботу вольову перемогу над Лансом (3:2). З 1/8 фіналу цього турніру у 2017 році Монако не вдавалося виграти двоматчеве протистояння після поразки у першому матчі.

Лише один із п'яти останніх матчів за межами князівства завершився перемогою Монако, який у чотирьох виїзних матчах ЛЧ цього сезону пропустив 12 голів. Минуло майже десять років з того часу, як Монако востаннє обігравав парижан на Парк де Пренс — це було у березні 2016 року.

За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають підопічні Луїса Енріке. Так, на перемогу ПСЖ в основний час пропонується коефіцієнт 1.3, тоді як потенційний успіх Монако оцінюється показником 9.14. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 6.64.

📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ПСЖ: сафонов — Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш — Заїр-Емері, Вітінья, Невеш — Дуе, Кварацхелія, Рамуш.

МОНАКО: Кьон — Вандерсон, Тезе, Керер, Енріке — Камара, Закарія — Кулібалі, Фаті, Адінгра — Балогун.

Не зіграють: Дембеле, Руїс, Маюлю, Нджанту — головін, Акліуш, Даєр, Уаттара, Мавісса, Градецькі.

⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ

📊 ПОТОЧНА ФОРМА