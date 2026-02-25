Ліга чемпіонів

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 24 лютого 2026 року.

Мадридський Атлетіко у матчі-відповіді попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА обіграв бельгійський Брюгге (4:1).

У першій частині дуелі була результативна феєрія, але й у другій команди не підвели глядачів.

Щоправда, цього разу після обміну голами посеред першого тайму, "матрацники" таки залишили за собою другу половину.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Атлетіко Мадрид — Брюгге у рамках попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

*Атлетіко Мадрид — Брюгге 4:1 (перший матч — 3:3)

Голи: Серлот, 23, 76, 87, Кардосо, 48 — Ордоньєс, 36

Атлетіко Мадрид: Облак — Льоренте, Пубіль, Ганцко, Руджері — Сімеоне, Кардосо (Мендоса, 83), Коке (Моліна, 70), Баена (Лукман, 70) — Серлот, Альварес (Грізманн, 58)

Брюгге: Міньйоле — Саббе, Ордоньєс, Мехеле (Меєр, 88), Сейс (Лемарешаль, 82) — Станкович — Форбс, Ветлесен (Верман, 65), Ванакен, Цоліс (Нільссон, 82) — Трезольді (Діахон, 65)

Попередження: Льоренте — Ордоньєс, Верман