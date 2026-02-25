Ліга чемпіонів

Керманич Інтера прокоментував поразку від Буде/Глімт.

Міланський Інтер напередодні вдруге поступився норвезькому Буде/Глімт у попередньому раунді Ліги чемпіонів УЄФА та завершив виступи в турнірі.

Інтер — Буде/Глімт 1:2 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "нерадзуррі" Крістіан Ківу прокоментував виступ власної команди.

"Ми пробували забивати всіма можливими способами проти команди, що дуже добре організована, із низьким блоком. Не змогли забити першими — це дало їм психологічний комфорт для виконання певних дій.

Хлопцям я нічим не можу дорікнути, бо вони намагались усіма силами, віддали всю енергію.

У другому таймі Буде зміг створити якийсь момент і забив нам два голи. Дуже прикро, на жаль, сьогодні ми зустрілись із командою, яка мала набагато більше енергії, аніж ми, і треба їх привітати, бо вони заслуговують пройти далі.

Наша мета — бути конкурентними, ми завжди про це заявляли. Ми ніколи не думали про якісь абстрактні та далекі речі не під нашим контролем. На жаль, у Лізі чемпіонів ми не змогли бути конкурентними, відомо, що рівень високий, і якщо не маєш ясності розуму, зустрічаєш команди, які карають тебе за першу ж помилку.

У перерві я просив більше терпіння в розіграші м’яча, щоб дестабілізувати цей щільний і організований захист з 4-4-2, але ми не могли цього зробити, окрім кількох навісів. У нас були важливі моменти в штрафному, але не вдалось їх реалізувати. Шкода, бо якби забили гол, можливо, чинили б на них більший тиск.

Енергію важко знайти, коли граєш кожні три дні. Можливо, ми могли краще розвивати атаки й по-іншому атакувати чужий штрафний, але я нічого не можу дорікнути хлопцям. Із десятьма гравцями в обороні в штрафному було справді важко.

У теорії ми набагато сильніші за Буде? Ми програли їм двічі. Не в теорії, а на практиці. Тому треба мати смиренність визнати, що вони були кращими за нас.

Буде — команда з енергією, видно, що вони не грали місяцями. Але це не виправдання. Вони показали, що сильні в Мадриді, у Дортмунді, проти Манчестер Сіті. Треба привітати їх", — заявив румунський фахівець.

Наступний матч міланський Інтер проведе вдома проти генуезького Дженоа.