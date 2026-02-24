Ліга чемпіонів

Наставник міланців налаштований на агресивну гру у матчі-відповіді Ліги чемпіонів.

Головний тренер Інтера Крістіан Ківу поділився очікуваннями від другого стикового поєдинку Ліги чемпіонів проти Буде/Глімта. У першій зустрічі міланці поступилися норвежцям з рахунком 1:3, тож тепер мають відігравати відставання.

"Постараємося відігратися. Гратимемо в атакувальний футбол, активно. Ми повинні бути готові до того, що доведеться грати 120 хвилин. Ми могли зіграти краще у першому матчі, це розчаровує.

Але ми перезавантажилися, і тепер мене цікавить лише наш настрій і наша впевненість — ми знаємо, що можемо стати найкращою версією себе і все змінити", — зазначив Ківу.

